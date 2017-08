Bonne nouvelle! Muriel Robin revient (tsoin tsoin), ce jeudi 24 août !

Après huit ans d'absence sur scène, l'humoriste a fait son retour sur les planches avec ce spectacle autobiographique : " Muriel Robin revient tsoin tsoin ".

Après des moments de vie très difficile, on retrouve sur scène celle que des générations entières ont adorée, et que d’autres s’apprête à découvrir.

Muriel Robin revient de loin. Tout a changé. Elle a changé.

La "marraine du one-woman-show", comme elle est souvent surnommée, abandonne le format classique des sketchs où elle incarnait des personnages pour le stand-up où elle s'adresse directement au public.

Elle aborde donc des sujets plus personnels comme son enfance, son rapport à ses parents, son poids, son homosexualité,…

L'artiste comique se penche aussi sur la maladie d'Alzheimer dont souffre sa mère et sur les raisons qui l'ont poussée à faire une pause dans sa carrière.

Dans ce spectacle, Muriel Robin tombe véritablement le masque et évoque les hauts, et surtout les bas de son existence, entre l'ombre et la lumière : Dépression, alcoolisme, solitude, célébrité, années de gloire sans joie, la comédienne se moque d'elle-même.

Elle termine par remercier le public d’avoir contribué à la renaissance de sa carrière et l’envie de remonter sur les planches.

Une renaissance également due à une mystérieuse rencontre, à découvrir le jeudi 24 août, à 20h30 sur la Deux …