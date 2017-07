Kevin Spacey se paie Donald Trump

Dans une interview accordée au Journal du Dimanche, l'acteur Kévin Spacey s'est lâché sur le Président Donald Trump : "Les gens sont fascinés par les intrigues au plus haut niveau du pouvoir depuis Shakespeare, qui racontait les pires trahisons à la cour des rois. Dans House of Cards, on dépeint une réalité alternative, a déclaré Kevin Spacey. Jamais on aurait pensé qu'il régnerait un tel chaos aujourd'hui à la Maison-Blanche !".

