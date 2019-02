Yann Moix dans le taxi de Jérôme Colin !

L’amour étant le sujet de son dernier roman Rompre, Jérôme Colin va essayer de voir qui se cache derrière celui qui déclare : " Je suicide toujours les histoires. Au moment où elles commencent je n’ai de cesse que de les achever et au moment où elles s’achèvent je peux enfin les vivre ". Personnalité intrigante, ayant eu une enfance marquée par la violence de ses parents : " Je pense qu’à l’âge de 20 ans, il faut renier ses parents, ne plus jamais les voir physiquement. Ça n’a strictement aucun intérêt ". Il rassure en expliquant : " je ne suis pas sociopathe, c’est-à-dire que je peux avoir des relations sociales assez simples, et puis amicales encore plus simples. Je suis un mec assez normal et amical, j’ai des amis ". Sa relation avec Jérôme Colin sera-t-elle simple ce dimanche soir ?

