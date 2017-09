Yann Arthus Bertrand dans Hep Taxi ! :" Si la croissance s'arrête, c'est le drame absolu !"

Depuis 30 ans, le photographe cinéaste, auteur de La terre vue du ciel, milite pour la sauvegarde de la planète et de ses espèces via ses films, livres et expositions à succès. Le temps d’une traversée de Paris, cet humaniste sincère et bienveillant raconte sans détour son parcours romanesque.

Diffusion :

Ce dimanche 17 septembre à 22h55 sur La Deux.

Nouvelle diffusion :

Mercredi 20 septembre dans la boucle de nuit sur La Deux.