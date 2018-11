Veerle Baetens : " Quand tu joues, tu oses… tu deviens quelqu'un d'autre ! "

Dans la vie de Veerle Baetens il y a la musique, la comédie musicale, la télévision et le cinéma. Pourtant, quand on regarde son parcours, on a l’impression que sa carrière d’actrice prend le pas sur celle de chanteuse. Jérôme lui pose alors cette question : " La musique, c’est une passion qui a disparu chez vous ? ". " Non, ce n’est pas parti du tout, pas du tout ! " s’exclame Veerle. " C’est juste que c’est quelque chose qui me fait encore peur maintenant ". " Peur !? " s’étonne Jérôme. Oui parce qu’à l’école, Veerle n’était pas dans les meilleures, explique-t-elle.