Thomas Meunier, la famille avant tout !

Depuis 10 ans, le footballeur belge est en couple avec Déborah, rencontrée sur les bancs de leur école secondaire. A l’époque, il était loin de s’imaginer qu’elle serait la mère de ses enfants " A ce moment-là, on ne peut pas dire qu’elle est venue vers moi parce que j’étais footballeur (…), j’étais en 4ème secondaire, il n’y avait rien qui pouvait jouer au niveau foot (…) Je ne sais pas, il y avait quelque chose d’attractif, on s’entendait super bien, mais sans jamais qu’il y ait une quelconque attirance… ".

Parents pour la seconde fois depuis avril 2018, le couple file le parfait amour et n’hésite pas à l’afficher sur les réseaux sociaux : " Elle a exactement eu la même importance que ma grand-mère et ma mère durant mes années de jeunesse et jusqu’à présent. Ça fait 10 ans aussi qu’elle me supporte et c’est devenu un peu une sorte de mère, mère spirituelle. C’est elle qui s’occupe de moi " explique-t-il.