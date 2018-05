Stromae : "De prendre les gens pour des imbéciles, c'est le truc qui me met le plus hors de moi"

Entendre Stromae sur un titre en anglais, beaucoup l'on espéré mais ça n'est jamais arrivé ! Pour quelle raison ? Invité dans le taxi de Jérôme Colin, à voir ce dimanche sur La Deux, le chanteur explique enfin pourquoi dans un extrait exclusif pour RTBF Auvio.

Il s’avère que s’imposer à l’international dans la langue de Molière est devenu un "combat personnel" pour l’artiste, et particulièrement aux États-Unis !

"Ils me disaient 'sur les côtes, tu verras c’est possible le français, mais à l’intérieur des terres, c’est pas possible' parce que soi-disant ils sont un peu bêtes, ce qui me mettait hors de moi" explique Stromae avec passion avant d’ajouter que "prendre les gens pour des imbéciles, c’est la pire chose, c’est le truc qui me met le plus hors de moi".

Depuis lors, l’interprète de Papaoutai, qui vient de signer son retour sur la scène musicale, s’est évertué à prouver le contraire en brisant la barrière du langage de la plus belle des manières !

"C’est possible pour des Américains d’écouter des chansons qu’ils ne comprennent pas" lance-t-il. Of course !