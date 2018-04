Smaïn, valeur sûre de l'humour dans Hep Taxi !

Enfant téléphage, les séries des années 60 le passionnent et c'est en voyant Thierry la Fronde que lui vient l'envie d'être acteur.

Il débute au café-théâtre, joue avec Les Inconnus, obtient plusieurs rôles au cinéma, et en 1986, son premier one man show "A star is beur" est un triomphe et fait de lui le premier humoriste arabe.

Outre ses talents de comédien et d'humoriste, Smaïn est aussi un grand amateur de musique classique. Il sera récitant sur "Pierre et le Loup" de Prokofiev pour les 50 ans de l'Orchestre philharmonique de Liège. Il écrit des contes musicaux pour orchestre symphonique et des textes mis en musique par Michel Legrand.