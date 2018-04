Smaïn dans Hep Taxi !

Sur la banquette du taxi, l’humoriste, acteur et écrivain évoque ses quarante ans de carrière et son parcours hors normes, celui d’un orphelin algérien devenu en France, un artiste multi-facettes reconnu malgré une existence pas toujours très tendre comme nous le découvrirons le temps de cette course riche en sourires et émotions.

Dimanche 22 avril à 22h55 sur La Deux.