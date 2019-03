Salvatore Adamo, l'invité sans qui Jérôme Colin n'aurait jamais été...

Deux ans plus tard, le revoilà. Mais pourquoi ?

Un lien particulier existe entre Adamo et Jérôme. Outre sympathie et admiration réciproques, on raconte que Jérôme Colin serait venu au monde grâce à Salvatore Adamo ! C’est sur une de ses chansons que les parents de Jérôme ont eu le coup de foudre. C’est donc un invité très spécial pour notre présentateur mais pas que…

À l’aube de ses 56 ans de carrière, Salvatore Adamo est en pleine remise en question : sa vie, sa carrière, son futur, … tout se bouscule dans sa tête et il a décidé de nous en parler. " J’ai une révélation à faire et je veux la faire dans votre taxi ! ".