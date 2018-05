Revoir l'interview de Stromae dans Hep Taxi!

Jérôme Colin en compagnie de Stromae et de son frère Luc Van Haver dans leur studio de musique - © Martin Godfroid

Il se faisait rare ces derniers temps. Après un premier album intitulé "Cheese" qui fait le buzz. Suivi de "Racine Carrée" son second album qui cartonne instantanément dès la sortie, Stromae s'était lancé dans une tournée gigantesques : 25 pays et quelques 210 dates en 2 ans. Un rythme de vie effréné qui finira par l'épuiser. Trop c'est trop!

"En faire toujours plus. C'est quoi le but ?"

En chemin, il croise la route de celle qui deviendra son épouse Coralie Barbier, artiste plasticienne et styliste, qui confectionnera les tenues inspirés de la wax africaine qu'il arborerait sur son deuxième album. Puis le maestro de Bruxelles décide de quitter la lumière pour un temps. Etre dans l'ombre, prendre du recul et se ressourcer auprès des siens.

Aujourd'hui, il revient sur le devant de la scène en compagnie de sa compagne et de son frère Luc Van Haver. Ensemble, ils forment le label Mosaert et confectionne une ligne de vêtements, réalisent des clips vidéos pour autrui et publie un nouvel morceau intitulé "Défilez".

