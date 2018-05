Revoir l'interview de François Damiens dans Hep Taxi !

Révélé par ses caméras cachées sous le pseudo de François l’embrouille, François Damiens s’impose depuis plus d’une décennie au cinéma. De films d’auteur en comédies populaires, il y déploie son jeu d’acteur sensible et son humour teinté d’étourderie dans des rôles profondément humains.

Enfant, ce gamin de Lasne s’amusait en multipliant les canulars téléphoniques. Une bonne école pour sa carrière d’humoriste qui débute en caméra cachée. Il démarre sa carrière au cinéma par hasard, en 2006, grâce au duo comique français, Éric et Ramzy, piégés à bord d’un faux taxi, lesquels le recommandent à Michel Hazanavicius qui le fait jouer dans "OSS117, le Caire nid d’espion".