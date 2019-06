Quand " Hep Taxi ! " fait son cinéma

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que notre réalisateur, André Buytaers, a contacté son agent. André Dussollier a immédiatement accepté l’invitation, dès que nous avons mentionné " Jean-Pierre Jeunet " et " Hep Taxi ! ". En effet, André Dussollier est un fan de l’émission ! Il a d’ailleurs été notre " client " à deux reprises déjà, à 13 ans d’intervalle ! En 2004 d’abord, lors de son passage au Centre Culturel de Huy pour son spectacle " Monstres sacrés et sacrés monstres ", et ensuite en 2017, lorsqu’il reçoit le Magritte d’honneur.

C’est donc un engouement mutuel qui lie les deux André’s : " on tournait [l’épisode " Hep Taxi " avec Jeunet] à Valenciennes, quand un quartier m’a fait penser à Montmartre au moment exact où Jean-Pierre Jeunet parlait d’Amélie. Ce fut le déclic, tous ces éléments m’ont donné l’idée de récupérer la voix off d’Amélie, et j’ai directement contacté Dussollier ! ".