Portrait des trois rappeurs belges qui ont séduit Adamo

Youssef Swatt’s est originaire de Tournai. Du haut de ses 19 ans, il a déjà sorti un album haut en couleurs comptant 15 titres. Il harponnera les scènes belges, notamment celle de Dour, ou celles de France et de Suisse.

Il présente son art comme étant pour lui une façon de " prôner une société multiculturelle et intergénérationnelle ". Il a eu la chance d’ouvrir le bal pour un morceau original, mêlant opéra et rap (Opérap), avec de grands artistes tels que Shurik’n (IAM), Sat de la FF, Lacraps, Demi Portion, Faf la Rage et la grande Cecilia Arbel. Preuve que Youssef Swatt’s est un adepte de ce genre de collaborations originales, et c’est d’ailleurs pour cela qu’il a repris " Les Collines de Rabiah ". Il en a fait un morceau enfantin avec beaucoup de naïveté, et il a réussi le pari très osé de s’approprier la chanson et de l’illustrer à sa manière.

Sa rencontre avec Adamo ?

" C’était très chouette dans le sens où je ne m’attendais pas à avoir cette proximité avec lui. L’urgence du tournage était assez stressante, et lui il a directement détendu l’ambiance, il nous a parlé avec beaucoup d’attention, à chacun de nous personnellement, surtout en dehors du tournage. C’était enrichissant et on a bien profité de son expérience ".

Pourtant, selon lui, plus on est connu et plus on est un peu déconnecté de la réalité, " mais lui est aux antipodes de cela, tout son parcours a été semé de rencontres très humaines, et on n’a pas été confronté à quelqu’un du showbiz. Adamo, il se souvient de toi alors que d’habitude les gens comme ça t’oublient. Il s’assied avec toi et te donne un vrai retour. Musicalement, il a une expérience incroyable, ça se voit qu’il connait super bien son boulot ".