Ozark Henry, l'un des plus grands talents de notre pays dans notre taxi !

Ozark Henry a trouvé sa vocation, de nature fonceur, plus rien ne l’arrête !

Il a écrit pas moins de 900 morceaux, si pas plus ! Son premier CD " I’m seeking something That Has Already Found Me ", sorti en 1996, a été disque d’or. Il a même été nommé par Bowie lui-même, comme l’un des 3 meilleurs disques de l’année ! Les albums qui ont suivi, ont tous rencontré un franc succès. Grâce à " Birthmarks ", sa renommée devient internationale.

Mais Ozark Henry, c'est aussi un artiste en recherche permanente d'innovation. Il est l’un des pionniers de la musique 3D !

A côté de ses talents artistiques, il se révèle être une personne engagée. Non seulement, il est ambassadeur de bonne volonté à l’ONU pour la lutte contre la traite des humains, mais en plus, il consacre son dernier opus, " US ", à des thématiques telles que l’homophobie, le populisme, la situation des réfugiés mais encore, le réchauffement climatique.