Orelsan dans Hep Taxi !

En dix ans de carrière, sa plume enlevée, son humour et ses punchlines entêtantes ont fait la différence. Son nouvel et troisième album, La fête est finie fut sacré disque de platine en une semaine et son clip Basique enregistre plus de 28 millions de vues sur le net ! La révélation du public et lauréat des musiques urbaines aux Victoires de la Musique 2012 est aussi un acteur, scénariste et réalisateur qui se confie sans détour à Jérôme Colin.

Diffusion :

Le dimanche 18 février à 22h50 sur La Deux.

Nouvelle diffusion :

Le mardi 20 février dans la boucle de nuit sur La Deux.