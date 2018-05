"Mon Ket" François Damiens réalise son premier film

Dany s' évade de prison pour retrouver son fils, sa vie, son "Ket". Le film tourné en caméras cachées se situe entre fiction et réalité . Plein d'humanité, il nous mène de rires en émotions.

Le film est coécrit avec Benoit Mariage avec lequel il avait déjà tourné Cowboy en 2005 . Trois années d'écriture , trois années de doutes mais finalement une bien belle aventure. Plus d'un an de tournage en Belgique où la difficulté pour lui est de ne pas être reconnu mais avoue-t-il, "être belge et connu pour les caméras cachées, ça m'a ouvert des portes". François Damiens est fier et heureux du résultat. A voir dès le 30 mai au cinéma.