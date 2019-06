Les immortels de « Hep taxi ! »

Comme elle a marqué l’histoire du cinéma en faisant partie des artistes qui ont lancé La Nouvelle Vague, Agnès Varda a également marqué l’histoire du taxi. Pour la première fois, c’est un véhicule à l’arrêt qui a accueilli cette invitée pas comme les autres. " Les voyages immobiles, c’est bien. On invente où on va, on n’a pas les contingences de la réalité. " Au point mort, le taxi a été le théâtre d’une succession de tableaux qui s’animaient sur la place Flagey pour retracer la vie de " Mamita punk ", comme l’appelaient ses petits-enfants. Ainsi, Ixelles est devenu l’espace d’un instant une plage, celle de Sète qu’Agnès Varda affectionnait tant : " Si on m’ouvrait un jour, on trouverait des plages. "

De plages, il en est également question lorsqu’elle quitte la France pour les États-Unis. C’est là qu’elle fera la rencontre de Jim Morrison, le leader des Doors. Si elle accepte de parler avec Jérôme de son amitié avec le chanteur, il y a un secret qu’elle ne dévoilera pas : celui qui entoure sa mort dont elle fût témoin. Un mystère qu’elle a finalement emporté avec elle. Et ce n’est pas le sosie de Jim Morrison présent sur la place Flagey qui changera quoique ce soit. En revanche, lorsqu’une patate géante viendra lui tendre la main, elle acceptera de la saisir pour rentrer chez elle. Le surréalisme à la Varda !