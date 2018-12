Le Taxi emmène le plus incisif des humoristes: Stéphane Guillon

Il grandit dans une famille aisée entre un père consultant en patrimoine et féru d'histoire et une mère galeriste experte de la peinture de Raoul Dufy. Mais c'est Gabin et Ventura qui l'inspirent et lui donnent l'envie d'être comédien. Petit, il aime faire le pitre et attirer l'attention. Ado difficile, cancre populaire, distrait et réfractaire à l'autorité, son parcours scolaire est compliqué et bref. A 15 ans, fini collèges chics et lycées de banlieue, il intègre des cours de théâtre qui le mèneront à décrocher un premier rôle dans un film de Michel Gérard " On s'en fout, on s'aime".

Ses débuts sont difficiles mais c'est la passion qui lui a permis de continuer. "L'envie de jouer, de faire rire. Dire des grands textes ... c'est tutoyer les anges!".

"J'ai pris des coups mais je peux me regarder dans une glace. Je n'ai jamais trahi ce que j'aimais, ce que j'aimais faire."