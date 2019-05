La pédophilie dans l’Eglise : le sujet choc du dernier film de François Ozon

À la base de ce film, c’est un scandale hors normes qui secoua le clergé tout entier. Ce scandale, c’est celui lié à l’affaire de pédophilie du Père Bernard Preynat qui a fait trembler le Diocèse de Lyon. Il est inculpé de pas moins de 70 accusations à caractère sexuel commises entre les années 70 et 90. Ce n’est que bien plus tard que les victimes ont dévoilé les faits et que le prêtre, qui a détruit leurs vies, a enfin été mis en examen – et ce, en 2016 ! Dans cette affaire, le Cardinal Philippe Barbarin est également poursuivi, dès 2014, pour n’avoir pris aucune mesure contre le prête, alors qu’il prenait connaissance de ces actes dès 2007. Le 7 mars 2019, le Cardinal Barbarin sera reconnu coupable de non-dénonciation d’abus sexuel et condamné à six mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Lyon.

« Encore une fois, c’est symptomatique du comportement de l’Eglise, de l’espèce de contradiction qu’il y a entre les paroles et les actes ».