L'incroyable histoire du cinéaste qui nous a tant fait rire : Jean-Marie Poiré

Jean-Marie est le fils d’Alain Poiré, un producteur légendaire du cinéma français. " La Boum ", " La 7ème Compagnie " ou encore " Le dîner de cons " et " Le Grand Blond " font partie de ses chefs d’œuvres !

Avec un père pareil, Jean-Marie côtoie l’univers cinématographique depuis son plus jeune âge. Pas étonnant qu’il finisse par tomber dedans, n’est-ce pas ? Pourtant son père ne l’a pas poussé à suivre cette voie-là. Au contraire, " il ne voulait pas que j’en fasse. Il voulait que je suive des études ! ". Pour lui plaire, Poiré s’inscrit en faculté de droit alors qu’il n’avait qu’une idée en tête : écrire !

Son destin le rattrape quand il fait la connaissance d’un autre grand nom, Michel Audiard. " Quand je le rencontre, j’avais 19 ans. Il me dit : tu es le fils Poiré ? Il paraît que tu écris ? Je réponds : oui. Un an après, il m’appelle " et ça y est, le début de la carrière de Jean-Marie Poiré est lancée.

D’abord scénariste puis metteur en scène, le parcours de Poiré sera marqué de rencontres exceptionnelles : Georges Lautner, Gérard Oury ou encore Victor Lanoux feront de lui le monument que l’on connaît aujourd’hui ! Bernard Blier disait de Poiré : " Toi, tu es de la roulotte ".