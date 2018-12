" L'impro a sauvé ma vie ! " Jamel Debouzze

Jamel Debouzze grandit en banlieue parisienne, à Trappes dans des conditions très modestes voire pauvres. Il va dans une école où ni les profs, ni les élèves n’ont envie d’être là. Aux yeux des jeunes, ceux qui réussissent désertent l’école, roulent en " grosses bagnole " et se tournent vers le trafic de drogue.

Dans ce contexte, difficile de ne pas commettre quelques belles " conneries " comme l’avoue Jamel. " Et j’en ai fait des grosses mais j’ai arrêté très tôt parce que je me rendais compte que ce n’était pas une issue et surtout parce que je ne voulais plus faire souffrir mes parents, ça c’était niet ! "

À 14 ans, Jamel subit un grave accident. Pour gagner du temps, il veut traverser les voies ferrées. Son ami à ses côtés, s’en retrouve tué et lui, y laisse un membre, sa main droite. Après ce triste événement, Jamel frappé par la souffrance de ses parents, décide de faire son possible pour ne plus les blesser.

Pour l’aider dans son combat, il a ses " super héros " : ses profs ! " Il y avait Madame Lefaout, ma prof de français avec qui j’ai fait mon premier cours d’improvisation théâtrale. Puis Madame Haar, qui m’a fait travailler Des Souris et des Hommes et qui à la fin de la pièce m’a dit : vous êtes fait pour ça. Ça m’a frappé, je m’en rappelle encore. "

Grâce à leurs encouragements, Jamel se lance dans le théâtre et son talent est très vite repéré par le directeur de la compagnie théâtrale des Merisiers : Alain Degeois. " Papy " de son surnom, sort Jamel de sa cité et l’inscrit à la Ligue d'improvisation française. Il ira jusqu’en finale au championnat de France junior !