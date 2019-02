L'ennemi public n°1, Angelo Bison, dans Hep Taxi !

Originaire de Morlanwelz, fils d'immigrés italiens, Angelo Bison a abandonné sa carrière d’électricien pour se consacrer au théâtre. Premier prix d’art dramatique et de déclamation au Conservatoire Royal de Bruxelles, le comédien a déjà interprété et mis en scène plus de 100 pièces d’auteurs classiques, comme Molière, Shakespeare, Bernhard ou Tchekov. Ces dernières années, il s'est consacré au théâtre contemporain italien, notamment en jouant des pièces de Celestini.

Depuis 2016, il crève l’écran en interprétant Guy Béranger, le tueur d’enfants démoniaque dans " Ennemi Public ". La deuxième saison sera diffusée dès ce dimanche 10 mars sur La Une. En attendant, nous pouvons retrouver le comédien sur les planches dans "Un homme si simple" jusqu'au 3 mars au théâtre du Poème.