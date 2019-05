Jean-Pierre Jeunet : l'incroyable conteur d'Amélie Poulain

Vous connaissez sûrement le réalisateur du " Le fabuleux destin d’Amélie Poulain ". En plus d’avoir été un des plus grands succès français au box-office mondial, c’est aussi le point culminant de la carrière de Jeunet. Durant 20 ans, il a amassé notes, détails et idées, qu’il a intégrés dans un seul film. Chaque détail du film est pensé avec soin, et on le perçoit dans la plupart des films du réalisateur français.