Manu Katché : un des plus grands batteurs au monde !

Enfant timide et réservé de la banlieue parisienne, le petit Manu touche à la danse classique mais collants, arabesques et entrechats ne le séduisent pas. Il se tourne alors vers la musique: le piano à 7 ans et la batterie dès 13 ans. Il suit une formation classique et est promis à une carrière de percussionniste dans un orchestre symphonique mais une rencontre avec Michel Jonasz, qu'il accompagnera pendant 6 ans, lui fait prendre une autre direction. Il n'a jamais eu de plan de carrière, juste envie de voyages, de rencontres et de musique.

Peter Gabriel, Sting, Dire Straits ... tous le réclament , même Mick Jagger a qui il a dit non ! "Il était vraiment sympa mais je savais que je ne pourrais être moi sur son projet. Je ne pouvais pas reproduire ce qu'il avait dans la tête; il aurait été frustré et moi aussi."