Hep Taxi! rend hommage à Maurane, une grande voix de la chanson française

On la connaît pour ses talents de chanteuse, mais Maurane restera indissociable de son sourire et de sa simplicité. Dans cette émission en date du 15 avril 2004, une discussion sans fioriture attend notre chauffeur avec une artiste drôle, intelligente et généreuse.

Née Claudine Luypaert à Bruxelles le 12 novembre 1960, Maurane a toujours été baignée dans la musique grâce à son père compositeur. Toute jeune encore, elle participe à des évènements musicaux, comme Brel en 80 chansons, qu’elle reprendra plus tard aux côtés de Philippe Lafontaine.

En 1980, elle multiplie les 45 tours pour sortir en 1986 son 1er disque intitulé "Danser". Elle continue à remporter de nombreux prix, dont le Trophée du Midem à Cannes. Sa notoriété ne cesse de grandir. L’Olympia lui ouvre ses portes. Sa carrière est définitivement lancée.

S’en suit quelques rendez-vous plus remarquables que les autres avec son public : sa participation à "Starmania" en 1988. "Sur un prélude de Bach" en 1991 est sur toutes les lèvres. En 2000 son rêve se réalise puisque Cabrel lui compose un titre pour son nouvel album "Toi du monde".

Mais le succès ne lui a jamais monté à la tête. Elle reste imperturbablement fidèle à ses amis belges (Houben, Loos, Lafontaine) et à sa ville natale. Elle ne renonce pas à y habiter dans son Schaerbeek qu'elle affectionne tant, loin des turbulences parisiennes. Il était immanquable de faire avec elle un petit tour en taxi dans "son" Bruxelles chéri. Un moment agréable et chaleureux à voir et à revoir sur RTBF Auvio.