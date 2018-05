Hep Taxi! embarque François Damiens

Pourtant né loin des côtes, la mer l'appelle! C'est ado qu'il découvre la voile lors d'un stage en méditerranée puis à la célèbre école de voile Des Glénans. La voile, une vraie passion pour le comédien qui se rend en Bretagne chaque été ( ou presque). Lui qui lit peu, dévore les biographies de marins et a participé à plusieurs transats notamment en 2013 au profit de la chirurgie cardiaque.

A babord: liberté. A tribord: authenticité. En mer, tous les mordus vous le diront, le marin éprouve un sentiment de liberté et la liberté c'est un luxe auquel il tient. La voile c'est aussi les criques, les ports et des rencontres authentiques avec d'autres passionnés . Au large, on ne triche pas; au large, on est vrai; comme disait Eric Tabarly: on sait ou on ne sait pas.

Le taxi est propice aux confidences: en mer , le temps à une autre saveur, même le bricolage - une horreur pour le comédien sur la terre ferme- est un plaisir. Mais revenons à terre.