"Hep Taxi!" à l'heure des festivals !

Charlotte Gainsbourg non plus n’aime pas trop parler d’elle. Mais quand on embarque dans le taxi de Jérôme, impossible d’y couper ! C’est ainsi qu’au fur et à mesure d’un trajet nocturne, une personnalité complexe va se dévoiler. Une personnalité loin du calme et de la douceur qui semble la caractériser. "Je n’’ai envie que de ça : aller vers des choses un peu extrêmes." C’est dans cette optique qu’elle réussira à déconcerter Jérôme en lui posant sans détour des questions sur la mort. Un sujet qui viendra naturellement après avoir évoqué son père, Serge Gainsbourg. Même si pour elle, l’artiste n’étant pas tant son père que celui de tous ceux qui l’admiraient. Lorsque Jérôme lui demande "Le poids du père, on s’y fait ?", la réponse est aussi laconique qu’incisive : "Non."



C’est d’ailleurs pour ça que l’école lui plaisait tant. " Pour moi, c’était un refuge ". Et même si elle choisissait de changer chaque année d’établissement, l’école restait la meilleure manière de se rapprocher de la normalité du quotidien d’une petite fille. Mais pas de quoi guérir un complexe d’infériorité alimenté par une impression de ne se souvenir de rien. En tout cas, on n’oubliera pas ce passage dans le taxi, et encore moins cette dernière phrase lâchée par Charlotte Gainsbourg : " Je ne vous ai pas trop fait chier ? "