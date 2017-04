Guillermo Guiz dans Hep Taxi ! : "Je fais encore des rêves de foot !"

Ses traits d’esprit improbables et transgressifs font mouche sans jamais tomber dans la vulgarité. Le tout servi avec un sourire et une sympathie confondante ce qui augure une course en taxi aussi sportive que débridée.

Diffusion :

Dimanche 30 avril à 22h55 sur La Deux.

Nouvelle diffusion :

Mardi 02 mai dans la boucle de nuit sur La Deux.