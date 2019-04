François Ozon déferle la critique avec un nouveau film provocateur, " Grâce à Dieu ".

Le réalisateur de " Sitcom " et " Huit Femmes " révèle une cadence rythmée (une moyenne d’un film par an depuis 1997) et arbore un beau palmarès de films à succès. Et ses cinq nominations au César du meilleur film, du meilleur réalisateur et de la meilleure adaptation (pour " Sous le Sable ", " Huit Femmes ", " Potiche ", " Dans la maison " et " Frantz ") n’en diront pas moins !

Sa personnalité cinématographique s’apparente à celle d’un psychanalyste. Il suffit de lire quelques synopsis pour comprendre que ses films aux angles subtils dépeignent les névroses de notre société, plaçant le mystère et l’idéal féminin au centre de ses réalisations, avec des thèmes toujours aussi variés que provocateurs. Ses personnages sont sans cesse retranchés dans leurs tréfonds psychologiques, révélant leurs mœurs et leurs passions les plus sombres.

François Ozon dérange, autant qu’il fascine.