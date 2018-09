Eddy de Pretto : La musique plus qu'une passion, une libération !

"J’étais le genre d’ado qui claquait les portes en criant à ma mère : dès que j’ai 18 ans je me casse !". Le bac en poche, Eddy veut partir de chez lui, et pas question d’aller autre part qu’à Paris ! Mais l’argent lui manque. Alors il attendra trois ans. Il trouve néanmoins le moyen de s’épanouir dans une école d’art dont il négocie l’entrée avec sa maman : "Je lui ai soumis un dilemme. Je lui ai dit écoute, je m’inscris à tes écoles supérieures ... si une école est validée sur mon dossier, je passe ... et si aucune école des huit ne me prend, je vais à cette école d’art." Et aucune ne l’acceptera, l’aventure commence alors. "C’était vraiment l’ambiance High School Musical. C’était un peu le truc où je faisais de ma vie tout ce que j’aimais."