Dans " Hep Taxi " un poisson d'avril a connu une conclusion inattendue !

En entendant la version des " Filles du bord de mer " de Eddy Ape, les yeux de Salvatore ont pétillé. Epaté et conquis, il a décidé d’aller au bout de l’idée. Et ainsi, la réalité a dépassé la fiction.

En effet, quelques jours après le tournage, pendant que l’émission était en montage, Salvatore Adamo et Eddy Ape ont finalisé le morceau au studio de Dan Lacksman.

La blague un peu potache s’est transformée en une (très) belle histoire.

Universal Music a décidé de sortir commercialement cette nouvelle version des " Filles du bord de mer " dès le mardi 2 avril et le public de The Voice a fait un accueil triomphal à Adamo et Eddy en direct le soir même.

Le titre s’est déjà fait une belle place au classement des ventes sur le Web.

La presse a fait de nombreux échos à cet évènement à rebondissements, y compris à l’étranger jusqu’en Russie ou au Japon où Adamo est évidemment une star.

Le morceau est aujourd’hui disponible sur toutes les plateformes.