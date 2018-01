Daniel Prevost dans Hep Taxi ! Un génie pas reconnu ?

Et oui, il s'agit bien du comédien rebelle, Daniel Prévost, personnage nerveux et impatient, détestant le questionnaire de Proust, les dégonflés et les lieux communs. Il est monté dans le taxi de Jérôme Colin, pour évoquer les blessures de son enfance et les rencontres qui l'ont sauvé. Il était de passage en Belgique à l'occasion de la 2e édition du Festival international du Film de Comédie de Liège, dont il était l'un des invités d'honneur.

Diffusion :

Dimanche 14 janvier à 23 heures sur La Deux.