Comment percer le secret de Bertrand Belin ?

Si le nom de Bertrand Belin ne vous évoque pas grand-chose, vous êtes alors passé à côté d’un artiste incroyable ! Pour vous en convaincre, creusons ensemble sa carrière, cela vous donnera peut-être envie de l’écouter, de le lire ou d’aller le voir avant de découvrir notre Taxi avec lui.

Bertrand Belin naît en décembre 1970 et grandit à Quiberon, en Bretagne. Il vient d’un milieu modeste mais son frère lui insuffle le goût de la musique. Il commence la guitare à 13 ans et à 18 ans sa décision est prise : il veut faire de la musique !

30 ans et six albums plus tard, on peut dire qu’il a réussi. Musicien avant tout (selon ses mots), Bertrand Belin possède une voix reconnaissable entre 1000. Et pour mieux le découvrir, son dernier album Persona, sorti en janvier, est un bon point de départ. A la première écoute, sa voix nonchalante et ses textes minimalistes sont déroutants. Mais une fois l’oreille habituée, on saisit ce qui en fait la richesse.

Belin maîtrise parfaitement les textes épurés, condensés et souvent métaphoriques. Peut-être l’expression d’une certaine pudeur ? En tout cas, ils sont suffisamment efficaces pour bien rentrer en tête, et cette impression de maîtrise est renforcée par cette voix toute en retenue.