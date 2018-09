Claire Chazal entre danse et JT son coeur balance

La belle dame nous parle de son enfance et de ses parents, de son parcours et de sa passion pour la danse classique, de ses failles et de ses tourments, de ses forces et de ses faiblesses...

Pendant presqu' un quart de siècle, elle entrait dans nos foyers, on pensait la connaître ... Dans le taxi, on la découvre !

A suivre dans Hep Taxi ! ce Dimanche 30 septembre à 23h35 ou le samedi 22 octobre à 21h50 sur La Deux et sur Auvio quand vous voulez.

Pascale Pacqué