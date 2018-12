Avec Jamel Debbouze ça va kiffer grave!

Il aurait pu devenir un voyou mais c'est l'amour de ses parents et de sa mère en particulier qui l'a sauvé.

Jeunesse difficile et actions de bandes de quartier, il flirte avec la petite délinquance jusqu'au jour de 1990 ou deux ados de 14 ans se font happer par un train. L'un décède , le second est gravement blessé. Le second, c'est lui. Dans l'accident, il perd l'usage de son bras droit. Cet accident tragique est un tournant pour le jeune Jamel. "Petit, moche, handicapé et sans travail... je n'avais pas beaucoup de raisons d'être fier de moi!" Il se lance alors dans l'improvisation théâtrale pour laquelle son prof l'avait trouvé doué. "L'impro m'a fait regarder les gens dans les yeux. Elle m'a sauvé la vie"