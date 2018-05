Alexandre Jardin: un drôle de zèbre passionné par la vie et l'amour

Lui qui rêve d'une passion éternelle et solaire comme celle de Gustave pour Camille (Le Zèbre paru en 1988), interprétés au cinéma par Thierry Lhermitte et Caroline Cellier (Le Zèbre - 1992) s'amuse dans une course en taxi qui se termine au Parc Josaphat et une étonnante rencontre en noir et blanc.

Son mot de la fin "La vie est magique".

A suivre avec passion dans Hep Taxi! dimanche 3 juin à 22h50 sur La Deux et sur Auvio.

Pascale Pacqué