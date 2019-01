Alex Vizorek, le plus parisien des humoristes belges, à bord de notre Taxi !

En 2013, France Inter cherche un programme d’humour pour l’été, Alex s’est dit : " J’ai rien à foutre cet été, je vais proposer un truc. Au pire, on me dira non ". Il propose une idée à Philippe Val, le directeur de France Inter à l’époque : " Il me fait monter dans son bureau et me dit : C’est pas bien […]. J’ai quand même envie de vous avoir à l’antenne, vous connaissez Charline Vanhoenacker ? […] Ça fait 35 ans que les Français tapent sur les Belges, si vous voulez vous venger pendant un été, allez-y ".