Sarah & Eric, les cousins passionnés de cuisine !

Lors de la première épreuve, Sarah et Eric ont surpris le jury de chefs avec une « entrecôte de bœuf marinée dans du miso et de l'Aji Panca » ! Sofie Dumont et Benjamin Laborie ont également souligné la cuisson parfaite de leur plat qui leur a permis de rester dans la compétition et de faire partie des douze duos sélectionnés pour l'épreuve éliminatoire.

Durant la deuxième épreuve, ils ont réalisé un « Chaud-froid de Gambas ». Même si les deux juges étaient déçus par le peu d'ingrédients cuits au grill, le duo de cousins a été retenu pour la suite de la compétition !

Jusqu'où iront Sarah et Eric ? Suivez la suite de leurs aventures culinaires dès la semaine prochaine dans Grillmasters !