Michael & Christophe, les amis entrepreneurs !

Christophe et Michael - Patrick Moriamé

Lors de leur première épreuve, les deux candidats ont épatés les deux chefs avec un « Secreto Iberico accompagné de pommes de terres bouchons, de jeunes carottes, artichauts et tomates cerises ». Grâce à cette belle assiette, ils ont pu accéder à la deuxième épreuve éliminatoire.

Pour la seconde épreuve de la boite mystère, les associés ont préparé un « Mi-cuit de saumon en écailles de pommes-de-terre sur son lit d'asperges accompagné d'une brunoise de chorizo et de poireaux ». Malgré l'absence de sauce, Christophe et Michael ont satisfait les deux juges avec leur plat et poursuivent l'aventure.

Jusqu’où iront Christophe et Michaël ? Suivez la suite de leurs aventures culinaires dès la semaine prochaine dans Grillmasters !