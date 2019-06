Lina & César, le duo exotique de Grillmasters !

Amis depuis 2 ans, Lina et César ont décidé de se lancer dans le concours Grillmasters pour le challenge et pour avoir une expérience de plus à leur actif !

Lina a lancé sa marque de sauce pimentée, et a rencontré César lors d'une dégustation qu'elle organisait.Tous les deux passionnés de gastronomie et de voyages, ils aiment que leurs origines se reflètent dans les plats qu'ils préparent.

Lina a des origines indiennes et africaines, tandis que César vient d'Argentine. Le barbecue étant une institution dans leurs pays d'origines, ils comptent s'inspirer de celles-ci pour faire preuve de créativité afin d'épater nos juges !