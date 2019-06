Juliette & Thibaud, amoureux l'un de l'autre et amoureux du barbecue!

Thibaut et Juliette ont l'habitude de cuisiner au barbecue. Ils adorent tester de nouvelles recettes et les faire goûter à leurs amis. La jeune femme préfère cuisiner les légumes grillés et le poisson, et s'inspire de la cuisine Thaï.

Thibaut, quant à lui, est plus à l'aise avec le travail de la viande et s'inspire de la cuisines italienne dans ses préparations.