Jacques & Cynthia, le duo père-fille fusionnel!

C’est la cuisine et plus précisément le barbecue qui a rapproché Cynthia et son papa. Aujourd'hui, ce véritable tandem, très fusionnel, cuisine très souvent en duo, dans leur brasserie ou lors d’événements privés.

Leur force, c'est la complémentarité. Jacques est très créatif, mais de nature stressée, et veut tout contrôler. Cynthia, plus zen, l'apaise et canalise leur façon de travailler.

Jacques est un vrai passionné de barbecue et de cuisine en général. Son atout : les marinades et les sauces atypiques! Il adore surprendre avec ses assaisonnements originaux. Sa botte secrète, la sauce à l’anis étoilée et citron vert ou encore la sauce au café.