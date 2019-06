Un épisode aux épreuves surprenantes ! Quel duo a quitté l'aventure?

Au terme de cette épreuve, Guillaume et Mathieu et Thierry et Pierrick se sont démarqués. Les copains ont alors dû s'affronter lors du burn-out d'immunité en grillant une langoustine ! Ce sont Guillaume et Mathieu, les deux frères, qui on remporté cette épreuve. Leur place est donc assurée pour la semaine suivante.

La deuxième épreuve de l'émission était 100% végétarienne. Les duos avaient pour mission de préparer une assiette de cinq légumes, accompagnés d'une pomme-de-terre farcie.

Un jury de bouchers et de producteurs de légumes ont aidé les deux chefs à départager les candidats, et a envoyer, comme chaque semaine, deux duos au burn-out élimanatoire.

Ce sont Sarah et Eric, les cousins, ainsi que Christophe et Michael, les entrepreneurs qui sont passés sur le grill. Ces deux binômes, en danger, avaient dix minutes pour griller une asperge à la perfection !

Ce sont finalement Christophe et Michael qui continuent l'aventure. Sarah et Eric quittent quant à eux la compétition.. Ils ont cependant marqué l'émission grâce à leur bonne humeur et l'originalité mise de leurs plats ! Bravo à eux !

