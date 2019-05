Sofie Dumont et Benjamin Laborie, les deux chefs de Grillmasters !

Depuis plus de 22 ans, Benjamin Laborie est présent dans la cuisine de haut niveau. Chef étoilé du restaurant La Ligne Rouge à Lasne, il est arrivé en Belgique en 2008 pour participer à l’ouverture remarquée du Bowery. Parisien de naissance, il a été formé à la prestigieuse école Ferrandi à Paris. Très vite, il a côtoyé les étoiles et les cuisines des plus grands, de la Villa Belrose (**) à Gassin (Saint-Tropez) aux cuisines de Michel Guérard (Les près d’Eugénie ***) et Michel Bras (***).

Consécration cette année, où il a obtenu une étoile au guide Michelin 2019 !