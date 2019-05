Le récap de l'épisode 1 et les huit duos qui continuent l'aventure Grillmasters !

Ils étaient 330 duos à se présenter au casting, dont seuls 30 ont été sélectionnés pour participer à la première émission ! Au terme de celle-ci, 8 duos seront qualifiés pour continuer l'aventure. Durant 6 semaines, ils se disputeront la victoire de Grillmasters au cours d'épreuves imposées. Un duo sera éliminé à la fin de chaque émission, et ce, jusqu'à la finale, où ils ne seront plus que 4 duos à concourir. Pour encadrer nos cuistots amateurs de barbecue, deux chefs : Sofie Dumont et Benjamin Laborie. Ils seront les guides des participants, mais aussi leurs juges, accompagnés parfois d'autres invités ; pros des produits gastronomiques, chefs cuisiniers, fermiers, maraîchers ou éleveurs.