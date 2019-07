Les gagnants de Grillmasters sont...

Lors de cette finale, les candidats ont dû réaliser un menu typiquement belge, contenant un amuse-bouche, une entrée, un plat et un dessert. A l'issue de chaque plat, un duo a été éliminé.

Pour l'amuse-bouche, Thierry et Pierrick ont d'abord présenté du lard mariné au barbecue accompagné de pain d'épices, pomme de terre et jus de citron. Malgré qu'ils aient reproché le choix de la pomme de terre, les deux chefs ont laissé les amis motards poursuivre la suite des épreuves. Guillaume et Mathieu, les deux frères, ont été contraints de quitter la compétition après cette épreuve. Cependant, ces derniers ont rejoins les anciens candidats avec qui ils devaient composer le jury final et donc aider les deux chefs à prendre leur décision.

Lors de l'épreuve de l'entrée, les deux amis on créé "une histoire Fario-tastique", une truite fumée au foin, qui leur a permis de continuer et d'accéder à l'épreuve suivante: le plat et le dessert ! Durant cette épreuve ils ont dû affronter Michael et Christophe, les amis entrepreneurs, qui se sont incliné finalement face à eux !

Bravo à Thierry et Pierrick pour leurs succulents mets. Tout au long de l'aventure Grillmasters, ils ont épaté leurs camarades et les chefs grâce à leurs préparations dignes d'un grand restaurant !