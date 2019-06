Le coup de cœur de l'épisode 2 : Le chèvre frais fumé de Thierry et Pierrick!

Ingrédients :

- Fromage frais fermier

-Céleri vert

-Fromage le Valèt de la ferme de Waimes

-Raisins blancs sans pépins (choisir un bien sucré et aromatique)

-Citron jaune et vert

-Sucre

-Sirop d'agave

-Vinaigre de cidre

Préparation:

Nettoyer et ôter les fils rigides du céleri et faire confire dans le sirop (vinaigre de cidre et sirop d'agave 50/50).

Après cuisson, garder le jus réduit pour le chèvre fumé.

Râper le fromage et faire des petits tas sur du papier sulfurisé et cuire 10 min. à 180°C pour obtenir des tuiles croustillantes.

Centrifuger les raisins pour en extraire le jus et ajouter du jus de citron pour donner de l'acidité.

Prélever des zestes du citron vert pour la garniture.

Manier le fromage frais avec sucre et jus de citron pour obtenir un bel équilibre acidité/douceur.

Dresser en grosse quenelle, disposer des morceaux de céleri confit, planter une tuile et arroser le fond du ramequin de verjus.

Un beau contraste sucré/salé avec de la fraîcheur !