Grillmasters : quel duo a quitté l'aventure ?

Suite à cette première épreuve, deux équipes ont été mises en avant par les chefs : les frères, Guillaume et Mathieu, et les amis motards, Thierry et Pierrick. Ces deux duos de candidats ont dû s'affronter lors de l'épreuve du Burn-out d'immunité, qui qualifiait directement un de ces deux duos pour la semaine suivante. Durant cette épreuve, les candidats devaient cuire un magret de canard, qui ne pouvait être accompagné uniquement de sel, poivre et d'huile d'olive. Guillaume et Mathieu ont remporté cette épreuve haut la main et sont directement qualifié pour la suite de ce grand concours culinaire !

Le lendemain, les huit duos se sont retrouvés à l’Abbaye de la Ramée, à Jodoigne lors d’une deuxième épreuve éliminatoire, cette fois-ci !

Sofie Dumont et Benjamin Laborie ont annoncé la couleur : pour cette épreuve, les candidats ont dû proposer un plateau de 4 fromages et ses accompagnements. Pour départager les candidats, les juges étaient accompagnés d'une dizaine de fromagers pour les aider dans leur choix.

A l'issue de cette épreuve, les deux duos les plus décevants ont dû passer par la terrible épreuve du Burn-out éliminatoire ! Lors de ce Burn-out, Lina et César ont dû se défier à Jacques et Cynthia en cuisant des côtes d'agneaux !

Finalement, ce sont Lina et César qui ont été éliminés de l'aventure Grillmasters. Ils ont cependant marqué la compétition avec leurs recettes exotiques et leurs propositions originales !

Dès la semaine prochaine, un autre duo quittera à nouveau l’aventure.

Qui obtiendra le titre de « Maîtres du feu » ?

