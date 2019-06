Grillmasters : découvrez les six duos encore en lice !

Ils étaient encore sept duos à concourir pour le titre suprême de "Grillmasters " ! Malheureusement, un de ces duos s'est vu contraint de quitter l'aventure suite à l'épreuve du burn-out éliminatoire.

Cette semaine, c'est à Trois-ponts que l'épreuve du terroir s'est déroulée. Les sept duos se sont rendus dans l'élevage de porcs de Céline et Bernard. Ces derniers ont annoncé l'épreuve en compagnie de nos deux chefs, Sofie Dumont et Benjamin Laborie. Il s'agissait d'une épreuve technique où les candidats allaient devoir griller une saucisse et la fabriquer de A à Z ! Ils devaient être attentifs au choix de la viande ainsi qu'à la façon dont ils allaient la hacher.

Pour cette épreuve, les deux chefs juges ont confisqué les smartphones des candidats afin que ceux-ci ne puissent bénéficier d'aides extérieures.